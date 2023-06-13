Там заявили, що співробітники організації готові приступити до роботи.

РФ перешкоджає евакуації людей з затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територій тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.

Про це повідомила керівник Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун. "Ми напоготові, – сказала вона, – У нас є човни, люди і запаси готові до роботи. Проте, Російська Федерація ще не надала гарантії безпеки, потрібні для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, включно з Олешками", – пояснила ситуацію Браун, передає Голос Америки.

Її заява прозвучала через тиждень після підриву греблі росіянами.

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Як зазначила Браун ці гарантії необхідні для безпеки команди ООН та для того, щоб не наражати на небезпеку людей, яких будуть вивозити.

Підрив Каховської ГЕС

Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області затопило десятки населених пунктів. Українська сторона відреагувала миттєво і почала евакуацію, а з підконтрольних росіянам територій області людей евакуювати не змогли.

Після цього президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою ООН, Червоного Хреста, через те що вони не відреагували належним чином на цю катастрофу.

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