Зазвичай Херсонська область виробляла 4 млн тонн зерна й олійних культур.

Близько 3 млн тонн зерна і олійних культур недоотримають зовнішні ринку внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як повідомив під час брифінгу генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, зазвичай Херсонська область виробляла 4 млн тонн зерна й олійних культур.

"Це частково формувало експортний потенціал України. Тобто якусь частину, скажімо, 3 млн тонн зерна і олійних культур не отримують зовнішні ринки. За оцінками експертів, десь 9% експорту зернових йшло зі зрошувальних південних регіонів, зокрема, Херсонської області. Це значимі втрати не лише для українських аграріїв, а також для переробників, експортерів і людей, які потребують нашої продукції в північній Африці, Азії" – розповів він.

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Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього велика кількість полів на півдні України залишиться без зрошення.

Згодом стало відомо, що херсонські кавуни і помідори зникнуть на довгі роки. Урожай кавунів, який міг бути зібраний в цьому році, повністю знищений.

Проте в Мінагрополітики запевнили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не спровокує у 2023 році критичного дефіциту агропродукції.

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