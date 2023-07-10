Під час обшуків у фігуранта виявлено комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, а також заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

Служба безпеки України викрила ще одного клірика УПЦ МП у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію та закликав РФ захопити всю Україну.

Як повідомив прес-центр СБУ, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.

"Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів. Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" Радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України", - йдеться у повідомленні.

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В спецслужбі поінформували, що під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, а також заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

Зазначається, що клірику повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Злочинна діяльність УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, священники колишньої УПЦ МП досить часто потрапляють в поле зору правоохоронців. Так, нещодавно прикордонники на в’їзді до Києва вчергове зупинили священника колишньої УПЦ МП. В його мобільному телефоні виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки Путіна та Януковича. Також священник здійснював грошові перекази на рахунки у РФ.

Чоловік закликав до зриву мобілізації до ЗСУ, а у 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та дезінформував про Революцію гідності.

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