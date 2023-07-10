Російського інформатора упіймали "на гарячому" під час фотофіксації об'єкта та однієї з бойових частин ЗСУ.

На Миколаївщині затримано місцевого жителя, який збирав інформацію для повітряних атак ворога по шпиталю та по бойовій частині Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що інформатор російських спецслужб об'їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони. При цьому, особливу "увагу" приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників.

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Співробітники СБУ затримали зрадника "на гарячому" під час фотографування шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. В нього вилучено мобільний телефон з відповідними фото.

Окупанти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону.

Як встановили співробітники СБУ, затриманий місцевий житель підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до РФ і про це він неодноразово писав у проросійських телеграм-каналах. Саме цим він привернув на себе увагу російської спецслужби, представники якої навесні 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю. Комунікував він з ворогом через один з месенджерів.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала зрадника, який збирав дані для РФ щодо Бахмута

Як повідомляв УНІАН 6 липня, на Донеччині СБУ затримала ворожого інформатора, який "зливав" російській ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом.

Він збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Колаборанта затримали, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ. Ним виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

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