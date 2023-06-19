Він закликав до зриву мобілізації до ЗСУ, його передали працівникам СБУ.

На в’їзді до столиці прикордонники зупинили священника української православної церкви Московського патріархату, в мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки президента Росії Володимира Путіна та колишнього президента України Віктора Януковича, який втік в Росію.

"Диявольська пропаганда задурила ще одного священника", - сказано в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що священник здійснював грошові перекази на рахунки у РФ.

"Відкриті джерела інформації повідомляють, що чоловік закликав до зриву мобілізації до ЗСУ, а у 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та дезінформував про Революцію гідності", - сказано в повідомленні.

Тепер священнослужителем, любителем "руського міра" займатиметься Служба безпеки України.

Злочинна діяльність УПЦ МП - деталі

Це черговий випадок виявлення священників колишньої УПЦ МП, які підтримують Росію. 25 травня 2023 року ДПСУ повідомила, що на в’їзді до Києва зупинили клірика церкви, яка раніше визнавала належність до Московського патріархату. У його телефоні знайшли прохання про молитву "за розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта" та іншу російську пропаганду.

Також у мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівської області прикордонники виявили чимало контенту з символікою Росії, її проксі-утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму. Були в нього також фото військової техніки.

У ДПСУ також розповіли, що у підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів.

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