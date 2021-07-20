З переходу на проспект Палладіна, який у понеділок затопило, відкачали ще не всю воду.

На вході до посадкових платформ станції метро "Академмістечко" в Києві утворилися довгі черги пасажирів.

Відео очевидців з’явилось у Telegram Київ оперативний.

Автори допису пишуть про непрацюючі турнікети та пропуск через одні двері.

Водночас, за словами очевидців, вранці 20 липня на станції працювали два входи. З переходу на проспект Палладіна, який у понеділок затопило, відкачали ще не всю воду, тому з південного боку до вестибюля потрапити було неможливо.

Пасажири пішли на північний бік, та через натовп вхід на станцію обмежили. Охоронці інформували громадян про роботу двох вестибюлів, однак пасажири відмовилися заходити з боку Novus.

19 липня через потужну зливу у Києві підтопило касові зали станцій метро "Академмістечко" та "Берестейська". Затопленими виявилися й деякі проспекти й вулиці, наприклад, проспектом Перемоги зупиняли рух транспорту.

За півгодини негоди в Києві випала тижнева норма опадів.

У вівторок, 20 липня, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +18°, а вдень повітря прогріється до +27°.

Вітер кілька разів протягом дня змінить свій напрямок, його швидкість складе 0,6-1,8 м / с.

Атмосферний тиск знижений: 743-744 міліметра ртутного стовпа.

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Автор: Іван Бойко