Злива у Києві була надпотужною: за 30 хвилин випало 18 мм опадів, а це майже тижнева норма.

У понеділок, 19 липня, Київ накрила потужна злива, в деяких районах столиці випав град. Шквальний вітер та сильний дощ накоїли лиха в місті.

Близько опівдня на вулиці потемніло, чулися звуки грому, кияни спостерігали удари блискавок. Негода валила дерева та пошкоджувала автівки. УНІАН публікує фоторепортаж, як довгоочікувана злива накрила Київ.

Так, унаслідок негоди було затоплено вестибюлі станцій метро "Берестейська" та "Академмістечко". Затопленими виявилися й деякі проспекти й вулиці, наприклад, проспектом Перемоги зупиняли рух транспорту.

Злива у Києві була надпотужною: за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі. Про це повідомляє "Київавтодор".

Так, надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко