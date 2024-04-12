Президент навів його головні засади.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде для України розроблений своєрідний "план Маршалла" після війни.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів, відповідаючи на запитання щодо того, чи планується після закінчення війни розробка щодо України своєрідного "плану Маршалла" Сполученими Штатами Америки та країнами Європейського Союзу.

"Так, вони мають деталі. Так і є. Що стосується України, передусім великий план відновлення. Авжеж, у нас сучасна війна - вона інша. Тому у нас буде не "план Маршалла", а свій план. Але, тим не менше, головні засади - вони, напевно, дуже близькі. В будь-якому випадку, це відновлення. Відновлення, нова енергетика… нові технології, нова економіка", - зауважив Зеленський.

Також, додав він, ітиметься і про нові виклики щодо безпеки, адже "у загроз демократії, а сьогодні це дуже серйозна загроза від різних авторитарних держав, інший захист повинен бути, ніж той, який був після Другої світової війни".

Відновлення України - у яку суму оцінюють

Як зазначав раніше Bloomberg, за оцінками Європейського інвестиційного банку, на відновлення України може піти понад 1 трильйон доларів державного і приватного капіталу.

З поправкою на інфляцію, це більш ніж у п'ять разів більше, ніж фінансований США "план Маршалла", який сприяв промисловому відродженню Європи після поразки Німеччини.

Як пише видання, вже є приблизний план, який дає уявлення про те, як відбуватиметься майбутнє відновлення.

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