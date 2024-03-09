Це більш ніж у п'ять разів більше, ніж фінансований США план Маршалла, який сприяв промисловому відродженню Європи після поразки Німеччини.

Ситуація на лінії фронту в Україні не дає уявлення про те, коли і як може закінчитися війна. Однак дедалі більше компаній поступово збільшують свою інвестиційну присутність в Україні, готуючись розпочати процес відновлення.

Як пише Bloomberg, за оцінками Європейського інвестиційного банку, на відновлення України може піти понад 1 трильйон доларів державного і приватного капіталу. З поправкою на інфляцію, це більш ніж у п'ять разів більше, ніж фінансований США план Маршалла, який сприяв промисловому відродженню Європи після поразки Німеччини.

Як пише видання, вже є приблизний план, який дає уявлення про те, як відбуватиметься майбутнє відновлення.

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Турецькі компанії відновлюють мости і дороги, постачаючи генератори енергії та мобільні лікарні. Зокрема, турецька Onur Group займається ремонтом підірваних мостів, наприклад, в Ірпені. Також спільно з південнокорейською компанією Samsung C&T Corp. компанія Onur Group будувала мобільні лікарні в Україні. Зрештою компанія хоче відновити реконструкцію міжнародного аеропорту "Дніпро" і низку проєктів зі створення автомагістралей. Стамбульська компанія Dogus Construction відновлює три мости за підтримки Великої Британії й очікує, що в майбутньому на реконструкцію буде укладено контракти на суму "пару мільярдів доларів".

Німецькі та австрійські компанії планують будівництво підприємств у сфері інфраструктури та оборони. Так, у лютому гігант Rheinmetall AG оголосив про плани створити в Україні підприємство з виробництва таких необхідних 155-мм артилерійських боєприпасів. Австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems, що виробляє модульні сталеві естакади, які з'єднують річки і долини, вже запустила виробництво на заводі на заході України.

JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для "передпроєктного планування", а Данія наразі пожертвувала 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів США) на відновлення суднобудівного вузла Миколаєва.

Виробник будівельних матеріалів Fixit з минулого року будує новий виробничий майданчик на заході України, а хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння.

Як пише Bloomberg, з огляду на те, звідки надходитимуть гроші, американські та європейські компанії, найімовірніше, отримають левову частку контрактів, коли вони надійдуть.

Післявоєнне відновлення України - що треба знати

За даними Світового банку, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відновлення в Україні становитиме 486 мільярдів доларів США протягом наступного десятиліття. За оцінками української влади, тільки у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення Партнерства міст України (UCP). Це допоможе перепроєктувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста в Україні.

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