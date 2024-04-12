Він зазначає, що ще більше став любити Україну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що порадив би собі теперішньому той Зеленський, який балотувався у президенти у 2019 році, і навпаки.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів, відповідаючи на запитання українців. Зеленський підкреслив, що цінності в нього незмінні.

"По-перше, поважати час. По-друге… В принципі, цінності у мене незмінні. І я не думаю, що війна в цьому сенсі мене якось змінила", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ще більше став любити Україну.

"Раніше, коли я об’їздив увесь світ, до цієї роботи, я завжди з усіма сперечався, казав: "Повірте, в Україні краще". З ким би я не спілкувався. А тепер я вже не говорю "повірте". Я знаю, що це так. І тепер всі лідери світу, бачачи, як ми боремося, знають, що це така велика країна", - сказав президент.

Зеленський розповів про життя дітей та родини

Раніше Зеленський відверто розповів про життя своїх дітей під час війни. За його словами, 11-річний син Кирило часто запитує про те, коли закінчиться війна. В інтерв'ю Bild президент поділився подробицями особистого спілкування з дітьми. Він зауважив, що щоразу під час розмови з сином йому складно. Причиною цьому є те, що він не може пообіцяти швидкого завершення війни чи припинення постійних обстрілів українських міст.

Зеленський також розповів, що під час повномасштабного вторгнення його діти перебувають в Україні. Вони не виїжджали за кордон, як і більшість українців, попри постійні обстріли росіян.

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