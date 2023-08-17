Майже на всій протяжності пляжу сітку вже "скрутило".

Керівник громадської екологічної організації "Зелений лист" Владислав Балинській продемонстрував, у якому стані протимінні сітки на одному із офіційно відкритих пляжів.

Він нагадав на своїй сторінці у Facebook, що очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер запевняв: пляжі, відкриті для відпочивальників, повністю безпечні й обладнані протимінними загороджувальними сітками.

Громадський діяч зазначає, що такі запевнення у нього визвали сумніви тому він вирішив перевірити, наскільки безпека відповідає дійсності. За його словами, він попірнав на інклюзивному пляжі (біля пляжу Caleton) та зафіксував, що ці самі сітки не працюють.

"Вони заплуталися на більшій протяжності пляжу. Хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я не проти, щоб люди могли відпочити, а бізнес заробити. Я проти того, щоб популізм та лобізм бізнесу з боку відповідальних чиновників ставив під загрозу безпеку громадян", - наголошує громадський діяч.

Він також наполягає на моніторингу морської води з можливістю віддаленого публічного доступу до бази даних, бо заяви про чисте море теж потребують перевірки. "Облаштуйте нормальне протимінне загородження і лобіюйте собі на здоров'я", - каже Балинський.

Він оприлюднив відеозапис того, як пірнає у море та за допомогою відеокамери продемонстрував скручену сітку.

"Курортний сезон" Одеси

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня місцева влада обіцяла відкрити на узбережжі Одеси частину пляжів. Зокрема, йшлося, що на предмет безпеки розглядатимуть окремі ділянки в межах берегової лінії - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану.

Доступ обіцяли відкрити при виконанні певних вимог: між траверсами повинне бути натягнене загородження (сітки) з буями, пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі тощо.

Тоді офіційно пляжі не відкривали, бо 6 червня російські окупанти вчинили теракт на дамбі Каховської ГЕС, через що сталося жахливе забруднення Чорного моря. Також у морській акваторії побільшало мін - багато "сюрпризів" було змито потоком прісної води через підрив греблі.

Вже 7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив про можливість відкриття курортного сезону, бо якість води вже стабілізувалася. У суботу, 12 серпня, було оприлюднено заяву про відкриття окремих пляжів.

Треба зазначити, що й без офіційного дозволу, багато людей відвідують одеські пляжі, а комерсанти працюють на узбережжі.

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