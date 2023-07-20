Наразі в Джанкої вода подається без перебоїв, однак питну воду місцеві жителі закуповують окремо.

Через підрив дамби Каховської ГЕС, який 6 червня влаштували російські окупанти, почав пересихати Північнокримський канал поблизу міста Джанкой.

"Він почав мілішати та пересихати. Зокрема, йдеться про заплаву Північнокримський каналу, який раніше називали "міським пляжем" Джанкоя. З 2014 року туди не йде вода, однак зараз він зовсім обмілішав", - розповідає КримSOS з посиланням на анонімні джерела.

За даними джерел, також значне зниження води спостерігається в каналі на виїзді з міста: "Нещодавно вода в каналі досягала верхньої смуги… Водночас вода в Джанкої дається без перебоїв, однак питну воду місцеві закуповують окремо", - йдеться у повідомленні.

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Наразі достеменно невідомо, чи вплине висихання Північнокримського каналу на водопостачання в окупованому Криму, бо після анексії півострова росіяни почали закачувати воду насосами, а не брати напряму з каналу.

Водночас наголошується: підрив водозливної греблі Каховської ГЕС є серйозними порушеннями значної кількості конвенційних та звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права, та воєнним злочином.

Більше про Північнокримський канал

Північнокримський канал - зрошувально-обводнювальний канал на півдні України (Херсонська область та АР Крим). У часи СРСР та незалежною Україною використовувався для перекидання зарегульованого стоку Дніпра в посушливі степові райони півдня з метою зрошування сільгоспугідь, водопостачання Сімферополя, Севастополя, Судака, Феодосії та Керченського півострову. До 2014 року канал забезпечував до 85 % потреб Криму у прісній воді.

Підрив дамби Каховської ГЕС спровокував штучну повінь

У ніч на 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що привело до масштабної техногенної катастрофи. Сталася штучна повінь, яка затопила (підтопила) понад 80 населених пунктів півдня України. Загинули люди, зруйновані житлові будинки. Потік прісної води зірвав тисячі тонн грунту разом зі всіма представниками флори та фауни, які мешкали на цій території.

Разом з уламками, каналізаційними відходами, нафтою, трупами тварин та птахів тощо брудна вода потрапила у Чорне море, зокрема на узбережжя Одещини. Деяких тварин вдалося врятувати – їх прибило до берега на острівцях та люди їх витягли на сушу.

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