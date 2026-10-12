За спробу створення 'Одеської народної республіки' судитимуть трьох пов’язаних з РФ осіб

Серед фігурантів – секретар єпархії УПЦ.

В Україні завершено розслідування щодо декількох представників проросійських структур, які за підтримки РФ намагалися створити "Одеську народну республіку".

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох представників проросійських структур. За даними слідства, вони намагалися створити в Одесі так звану "Одеську народну республіку" та причетні до організації масових заворушень 2 травня 2014 року, під час яких у місті загинуло майже пів сотні людей, ще близько 200 отримали поранення.

Серед обвинувачених – керівник проросійської громадської організації, секретар єпархії УПЦ та очільник угруповання руху "Антимайдан" на Куликовому полі.

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"Наприкінці лютого 2014 року вони діяли у змові з представниками політичних структур РФ та організували в Одесі захід із закликами до Росії ввести війська в Україну нібито для "захисту російськомовного населення", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з березня 2014 року фігуранти провадження організували прибуття проросійських активістів до будівлі Одеської обласної ради, намагалися її захопити і змусити місцевих депутатів проголосити "Одеську народну республіку". План провалився через відмову депутатів підтримати цю ініціативу.

"Згодом обвинувачені, за даними слідства, отримали від представників РФ близько 40 тис. доларів США. У березні-квітні вони облаштували на Куликовому полі табір угруповань "Православна дружина" та "Одеська дружина", де поширювали ідеї "русского мира", просували зближення України з РФ і заперечували легітимність української влади. Згодом учасники угруповань перейшли до силових зіткнень із представниками руху "Євромайдан", - заявили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що після домовленості з тодішнім керівником міліції громадської безпеки Одещини про неперешкоджання їхній діяльності проросійські угруповання організували масові заворушення 2 травня 2014 року. Колишнього посадовця міліції за цей злочин раніше засуджено – він став фігурантом іншого кримінального провадження.

Дії обвинувачених кваліфіковано як державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранти тривалий час переховуються на території РФ та тимчасово окупованій території України, додали у прокуратурі. Тому щодо них проведено спеціальне досудове розслідування in absentia.

Масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі: деталі

Як писав УНІАН, в Одесі напруженість значно зросла після 19 лютого 2014 року, коли група прихильників Майдану зібралася біля ОДА, де їх та журналістів побили бейсбольними битами невідомі у балаклавах у присутності міліції.

2 травня 2014 року в Одесі проукраїнські активісти хотіли провести у середмісті марш "За єдність України" - пройти від Соборної площі до парку імені Тараса Шевченка, де відбувався футбольний матч. Але їм завадили представники "антимайдану", колона яких перегородила рух учасникам маршу, після чого сталися масові заворушення. Почалися зіткнення на Грецькій площі, де застрелили кількох людей – першими жертвами стали євромайданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков, що відіграло роль своєрідної "точки неповернення". Після зіткнень у середмісті прихильники незалежності України пішки прийшли на Куликове поле, на якому було наметове містечко проросійськи налаштованих людей. Намети спалахнули, почалася пожежа у Будинку профспілок, через яку (вогню, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини. Загалом у заворушеннях 2 травня загинуло 48 людей, постраждали понад 200.

Нагадаємо, до Європейського суді з прав людини (ЄСПЛ) з позовами звернулися родичі понад двох десятків загиблих, а також троє людей, які вижили після пожежі у Будинку профспілок. Серед позивачів – сім'ї двох проукраїнських активістів та трьох осіб, яких називають "випадковими" жертвами, значна частина заявників – родичі "антимайданівців". Усі позивачі вважають, що держава могла не допустити трагедії. Такої ж думки дійшов суд, який водночас вважає, що основна відповідальність за ці масові заворушення лежить на Росії – події були спровоковані російською пропагандою. Насильству передувало масштабне поширення дезінформації про нову українську владу тощо. Водночас ЄСПЛ вважає, що влада України виявилася неспроможною запобігти насильству, притягнути винних до відповідальності та повинна сплатити позивачам компенсацію.

Суд зазначив, що низка українських чиновників, які мають нести відповідальність за бездіяльність відповідних структур, втекли до РФ, де набули громадянства і навіть отримали кар'єрне зростання. Серед них – начальник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, а також заступник начальника ГУ МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі, який відіграв ключову роль у бездіяльності правоохоронців 2 травня.

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