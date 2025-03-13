На думку суду, держава не вжила належних заходів для запобігання трагедії.

Основна відповідальність за масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, які призвели до загибелі 48 осіб, лежить на Росії. Однак держава Україна теж відповідальна за те, що не вжила необхідних заходів безпеки під час тих подій, а тому повинна виплатити компенсації постраждалим. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Так, суд визнав, що ці події були спровоковані російською пропагандою, і основну відповідальність за дестабілізацію в Україні несе держава-агресор.

"Насильству передувало масштабне поширення агресивної, емоційно забарвленої дезінформації про нову українську владу та прихильників Майдану з боку російської влади та ЗМІ", – йдеться у рішенні суду.

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Також описується загалний контекст подій того періоду (втеча Януковича, анексія Криму росіянами, події на сході країни тощо). Йдеться, що в Одесі напруженість значно зросла після 19 лютого 2014 року, коли група прихильників Майдану зібралася біля ОДА, де їх та журналістів "тітушки" у присутності міліції побили бейсбольними бітами.

Події 2 травня 2014 року, які розглядали ЄСПЛ, розпочалися з нападу "антимайдану" на учасників проукраїнської демонстрації. В результаті в місті почалися масові заворушення, які завершилися на Куликовому полі знищенням табору "антимайдану" та пожежею у Будинку профспілок.

Як зазначається, з позовами звернулися родичі понад двох десятків загиблих, а також троє людей, які вижили після пожежі. Серед позивачів – сім'ї двох проукраїнських активістів, застрелених у центрі Одеси, та трьох осіб, яких називають "випадковими" жертвами, більша частина заявників – родичі "антимайданівців".

Усі позивачі вважають, що держава могла не допустити трагедії. Такої ж думки дійшов суд, який, попри роль РФ у тих подіях, не знімає відповідальності з України. Зокрема, ЄСПЛ вважає, що влада виявилася неспроможною запобігти насильству та притягнути винних до відповідальності.

У документі також зазначається, що низка українських чиновників, які мають нести відповідальність за бездіяльність відповідних структур, втекли до РФ, де набули громадянства і навіть отримали кар'єрне зростання. Серед них - начальник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, а також заступник начальника ГУ МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі, який відіграв ключову роль у бездіяльності правоохоронців 2 травня.

Встановлено, що одеські правоохоронці, маючи оперативні дані про заворушення, що готуються, фактично нічого не зробили, щоб їм запобігти - не зупинили напад на проукраїнських активістів. Також наголошується: керівництво регіонального главку ДСНС навмисне на 40 хвилин затримало відправлення пожежних розрахунків до Будинку профспілок, де гинули люди, а правоохоронці не спробували евакуювати людей з палаючої будівлі.

ЄСПЛ також встановив, що місцева влада свідомо знищувала докази на місці трагедії під приводом прибирання, зокрема території у центрі міста тощо.

Внаслідок цього суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції про права людини, яка гарантує право на життя. Україну зобов'язали виплатити компенсації: 15 тисяч євро сім'ям кожного загиблого, 12 тисяч євро – трьом постраждалим, які отримали серйозні опіки у Будинку профспілок. Також 17 тисяч євро має отримати донька Михайла В'ячеславова, який загинув у вогні – жінка поскаржилася, що їй безпідставно не видавали тіло для поховання.

Рішення стосується всіх заявників, чиї родичі загинули під час зіткнень у центрі Одеси, і тих, хто або отримав поранення або втратив своїх найближчих родичів під час пожежі.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі проукраїнські активісти мали намір провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку імені Тараса Шевченка, де тоді відбувався футбольний матч. Але їм завадили представники "антимайдану", колона яких перегородила рух учасникам маршу, після чого почалися масові заворушення.

Почалися зіткнення у центрі міста (на Грецькій площі), де застрелили кількох людей, в тому числі проукраїнських активістів. Зокрема, першими жертвами стали євромайданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков, що відіграло роль своєрідної "точки неповернення". Після зіткнень у середмісті прихильники незалежності України пішки прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку (вогню, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

Загалом у заворушеннях 2 травня загинуло 48 людей, постраждали понад 200.

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