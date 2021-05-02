Євромайданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков стали першими жертвами конфлікту, який переріс у масові заворушення.

У центрі Одеси сотні людей зібралися для вшанування пам'яті євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, застрелених 2 травня 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, більше як 500 осіб зараз перебувають в районі Соборної площі, де 7 років тому проукраїнські активісти зібралися для проведення маршу «За єдність України», який не змогли провести через напад сепаратистів.

У 2014 році біля зазначеної площі загинули Іванов і Бірюков - перші жертви конфлікту, який переріс у масові заворушення.

Сьогодні люди зібралися біля імпровізованого меморіалу, облаштованого на перетині вулиць Преображенської та Дерибасівської. Тут до металевої огорожі прикріплені синьо-жовті та червоно-чорні полотнища, а також фотографії двох активістів.

Священники відслужили молебень, після чого люди почали покладати квіти до меморіалу.

Безпеку в місті забезпечують понад 2,5 тис. правоохоронців.

Події в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш «За єдність України». Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, де тоді відбувався футбольний матч. Але їм завадили представники «антимайдану», колона яких перегородила рух учасникам маршу. Внаслідок чого почалися масові безлади за участю проросійських і проукраїнських активістів.

Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де застрелили кілька людей, зокрема проукраїнських активістів. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок - через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

Всього у заворушеннях 2 травня загинули 48 людей, постраждали понад 200.

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Автор: Лариса Козова