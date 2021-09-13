Подвійні стандарти. "Скромні" депутати й розкішне життя їхніх родичів

Депутати з трибуни кричать про зубожіння і на камери журналістам розповідають про свій скромний спосіб життя. Тим часом у соцмережах – зовсім інша картинка: діти та дружини "палять" обранців в інтернеті, хизуючись на публіку усім, що ті так старанно приховують.

Милі фото з бабусями, відеоролики з дітьми, співчуття до людей з інвалідністю… Це - агітація на місцевих виборах Андре Лопушанського. Цей молодий і перспективний хлопець – син народного депутата від "Європейської солідарності" Андрія Лопушанського.

"Мені імпонує практика мого батька, він тричі вигравав вибори на окрузі", - каже Лопушанський-молодший.

Сам він вибори не виграв, але аудиторію (і агентів "Грошей" серед підписників) в соцмережах завойовує. Втім, демонструє вже відео не про пенсіонерів, а про… ескортниць. Паралельно розповідає, що має у пріоритеті традиційні цінності. Але, переглядаючи його соцмережі, хочеться додати, що, мабуть, пріоритетні для хлопця й дорогі бренди. Інакше важко пояснити таку велику кількість люксових аксесуарів.

Зокрема, "Гроші" розгледіли у соцмережах, як угори Андре поїхав у футболці Ермес (а ціна футболок такого бренду стартує від 7 тисяч гривень). Плаває хлопець у шортах з колекції Луї Вітон, які коштують майже двадцять тисяч гривень. Светри в юнака не менш люксові. Наприклад, один з джемперів коштує понад 15 тисяч гривень. Інший - 19 тисяч гривень.

Балотувався і програв ще один син нардепа-мажоритарника Василя Петьовки – Андрій Петьовка. Останній разом з дружиною об’їздив чи не пів світу. Вони відпочивали у Франції, Чорногорії, Італії, Іспанії, Еміратах, Тайланді…За спостереженнями "Грошей", зазвичай відпочинок Андрій Петьовка обирає найкращий. Наприклад, в Дубаї він був у готелі, в якому вартість семиденного перебування коштує майже 260 тисяч гривень. А цього літа, як пише його дружина, "спонтанно зірвався" в один з найдорожчих готелів Туреччини – "Макс Роял". Тиждень відпочинку в цьому готелі обійдеться в десять тисяч доларів.

Син Василя Петьовки ще й дуже щедрий чоловік, адже дарує коханій не лише розкішний відпочинок, а вельми коштовні подарунки. Зокрема, прикраси від ювелірного дому Тіффані. Тільки один діамантовий хрестик від цього бренду, який носить дружина Андрія, в офіційному магазині коштує 368 тисяч гривень.

Любить із шиком відпочивати й син голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. В Інстаграмі хлопець виставляє публікації, як з друзями катається на Порше, Ролс Ройсі та Брабусі.

Крім того, Артем Арістов - поціновувач дорогого одягу: футболки Луї Вітон, Версаче, Філіп Плейн. На одному з фото в Єгипті Артем - в худі Гучі за 24 тисячі гривень.

Люксовий одяг і прикраси обожнює й донька нардепа-старожила Сергія Шахова.

Як помітили "Гроші", на світлинах дівчина красується то у сукні від французького бренду Бальман, то підкорює підписників браслетом від ювелірного дому Картьє (на офіційному сайті вартість такого аксесуару - один мільйон триста п’ятдесят тисяч гривень).

А от дружина нардепа Валерія Лунченка Марина обожнює люксові меблі. Цілих два "ідеальні крісла" вона виставила у соцмережі, де і подякувала дизайнеру. Все б нічого, але на офіційному сайті вартість одного такого крісла -5200 тисячі доларів!

Тобто, депутат Лунченко та його дружина у буквальному сенсі сидять на трохи більше ніж 280 тисяч гривень… До речі, враховуючи ціну, ці крісла повинні були б бути відображені у декларації. Але там їх "Гроші" не знайшли.

Зате у профілі дружини Валерія Лунченка можна побачити дороговартісні аксесуари від люксового бренду Луї Вітон. Наприклад, один з шарфиків на офіційному сайті коштує майже 24 тисячі гривень, сумка – 46,5 тисяч гривень. Кеди Марини Лунченко дуже схожі на культову модель від бренду Олександр Макквін і на офіційному вони сайті коштують майже 16 тисяч гривень.

Насправді спосіб життя дітей та дружин політиків дивує. Адже більшість депутатів, родичів яких показують "Гроші", вже по третьому колу сидять "під куполом". З року в рік вони розповідають, що захищають інтереси українців і для них головне - достаток, якісна освіта, медицина кожного громадянина. Та, ймовірно, забувають уточнити, що якщо й говорять про народ, то, в першу чергу, про найближчих родичів.

Повний сюжет про те, як родичі народних обранців демонструють розкішне життя у соцмережах, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Ярина Мирославська

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