На медогляд однієї людини виділяється недостатньо часу, зазначив народний обранець.

Триває мобілізація в Україні, і військово-лікарські комісії з самого початку створюють проблеми з призовниками через неефективний підбір по здоров'ю.

Такою думкою поділився член делегації ПАРЄ, народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, на медогляд огляд однієї людини виділяється 5-7 хвилин, а цього не достатньо для того, щоб провести ефективне обстеження.

"Треба зізнатись, можливо не в усіх, але приблизно вистачає 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо встигнути нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо повторно не звернеться після першого висновку - а вона має право податися на ВЛК вищого рівня, то якщо цього не зробить, шансів пройти нормально ВЛК немає в цієї людини. І тільки через момент, коли людина пішла в частину і командир вже бачить проблеми зі здоров'ям, тоді направляє знов на ВЛК. І тут з'являється те, про що я кажу - подвійний обман, так би мовити. Через неефективний підбір по здоров'ю з самого початку, я вже не кажу про професії… Тобто ВЛК з самого початку створює проблеми", - заявив Камельчук.

Відео дня

За його словами, в результаті командир отримує неефективного бійця, а держава витрачає кошти на додаткове фінансування.

"Тут дві проблеми. Перше - неефективний боєць, друге - коли з якоюсь хворобою, набутою в цивільному житті, він іде до війська і після того, як в нього з'являється ускладнення, то він йде на демобілізацію з цією ускладненою хворобою і отримує додатково вже "військову" інвалідність і через це передбачається додаткове фінансування. Тому тут подвійна проблема для держави. Повторюся, це і додаткове фінансове навантаження. Самі лікарі про це кажуть: для чого платити людям, які фактично перебувають в лікарні більшість часу, чи у відпустках за станом здоров'я, якщо вони не виконують свою функцію. А ми думаємо потім, де знайти кошти для нових рекрутів…", - зазначив Камельчук.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розказав, що діє під час дії воєнного стану військовозобов'язані українці повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік.

Відомо, що для проходження ВЛК і підтвердження проблем зі здоровʼям підійдуть не лише оригінали медичних документів, а і їхні копії чи навіть фото в телефоні.

Водночас адвокатка Олена Воронкова каже, що умови медогляду стали суворішими, порівняно з 2022 та 2023 роками. За її словами, уже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби.

Вас також можуть зацікавити новини: