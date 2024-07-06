Відомо, що у мирний час цю процедуру потрібно було здійснювати раз на 5 років.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що нині військовозобов'язані українці повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. За його словами, така норма діє під час воєнного стану.

Під час ефіру телемарафону журналіст запитав речника, як часто потрібно перепроходити ВЛК, навіть якщо людину вже до цього визнавали придатним до служби.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час - раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - підкреслив Лазуткін. Відео дня

Проходження ВЛК в Україні - останні новини

Раніше голова ВЛК Деснянського діагностичного центру Євген Шевчук розповів, як можна підготуватися до проходження військово-лікарської комісії. Відомо, що для проходження ВЛК і підтвердження проблем зі здоровʼям підійдуть не лише оригінали медичних документів, а й їхні копії чи навіть фото в телефоні.

"На сьогодні нотаріально завіряти копії медичних висновків для ВЛК не потрібно. Тільки якщо військово-лікарська комісія проводиться у штатних ВЛК дистанційно. А так ми робимо з фото ксерокси та додаємо. Якщо медичні висновки, консультації та обстеження були, наприклад, пів року тому, можемо відправити людину на дообстеження, щоб перевірити її стан зараз", - пояснив лікар.

Своєю чергою адвокатка Олена Воронкова розповіла, кого можуть визнати придатним серед чоловіків з інвалідністю. За її словами, умови медогляду стали суворішими.

"Основний нюанс - це те, що порівняно з 2022 та 2023 роками зараз значно суворіші умови проходження медогляду. Уже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби", - зазначила Воронкова.

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