Жінка планує відвідати внучку в Нідерландах.

Жителька Рівненщини Наталія Коспа вперше отримала закордонний паспорт у 96 років та планує полетіти в Амстердам для відвідин внучки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Бабуся мріє відвідати внучку в Нідерландах. Переймається, що у такій мандрівці є ризики. Але впевнена – дух точно витримає", - розповідають у міністерстві.

У МВС зазначають, що свій дух жінка загартувала у Другу світову війну. Вона була зв'язковою УПА. За що радянська влада ув'язнила 17-річну Наталію на два роки. Жінка розповідає, що її допитували чотири дні поспіль.

Також пані Наталя з дитинства пише вірші і видала збірку "Незабудка".

Після візиту за кордон пенсіонерка обіцяє повернутися до України.

"Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. В Україну повернуся, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні", - заявила жінка.

У МВС додали, що управління Державної міграційної служби в області у 2023 році видало 8 закордонних паспортів людям, яким виповнилося понад 90 років. Пані Наталія серед них є найстаршою.

Відновлення авіарейсів до України: що відомо

24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. До цього заборона на польоти діяла з 2014 року над частиною окупованих Росією територій на півдні та сході України.

У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) заявила, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії, ймовірно, діятимуть до 2029 року.

В "Украерорусі" запевнили, що український повітряний простір буде відкрито одразу після перемоги України.

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