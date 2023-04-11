Незважаючи на військову агресію Росії, Україна готується до відновлення польотів цивільних літаків у своєму повітряному просторі.

Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі "Украероруху". Зазначається, що опублікований прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів.

Тому з огляду на факт існуючої військової агресії Російської Федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування до 2029 року.

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В "Украерорусі" пояснили, що Євроконтроль не генерує та не використовує військові прогнози, аналітику та припущення для створення своїх прогнозів.

"Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних. Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Украерорух" спільно з Євроконтролем розробив План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України.

"Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо", - додали в "Украерорусі".

Прогноз Eurocontrol щодо польотів над Україною

Як повідомлв УНІАН, раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) опублікувала весняний звіт, у якому йшлося про те, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть до 2029 року. Серед перерахованих причин припинення польотів цивільної авіації - повномасштабна війна в Україні.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що цей прогноз є виключно припущенням Євроконтролю. За словами експерта, "Украерорух" не може чітко прогнозувати, тому що дуже складно визначити, що відбуватиметься з повітряним простором.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків через повномасштабне вторгнення Росії. ЄС і США ввели проти РФ санкції, які передбачають закриття неба для російських літаків. Росія зробила аналогічний крок у відповідь.

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