Поліцейський протест на Запоріжжі: що провокує масове звільнення копів

У Запорізькій області поліцейські, незадоволені рівнем зарплати та поборами з боку керівництва, масово пишуть заяви на звільнення. "Перша хвиля" була напередодні Нового року. "Другу" варто чекати вже всередині січня. УНІАН з’ясовував, що відбувається.

Всі йдуть і я піду

У Запорізькій області співробітники трьох районних відділень Національної поліції написали рапорти про звільнення. До них долучились й патрульні поліцейські.

Першим "на вихід" пішов відділ поліції у Токмаку. Там з тридцяти семи співробітників вирішили звільнитись тридцять. Документи підписали одночасно, напередодні Нового року – 31 грудня. Причиною стало те, що 30 грудня люди отримали зароблені за місяць гроші й були шоковані: замість так званої 13-ої зарплати їм прийшла премія у розмірі… 800 гривень.

Цікаво, що в українських копів, як і у представників багатьох інших професій, є свій "таємний чат" в одній з соцмереж. Коли токмацькі правоохоронці почали публікувати там фото своїх рапортів, "лавина звільнень" покотилася й іншими районами. Наступним після Токмаку став цілий райвідділ з Мелітополя. Потім рапорти написали правоохоронці з Оріхова. Далі долучились і патрульні поліцейські…

За даними джерел УНІАН, напередодні Нового року рапорти подали понад чотири десятки патрульних. Наступна "черга" - приблизно стільки ж правоохоронців знімуть з себе погони - запланована на 14 січня. Причина одна – напередодні свят людей просто "кинули" на гроші.

"Розумієш, яка справа: ми 11 місяців "є***им", 12-ий місяць чекаємо, аби отримати 13-ту зарплату… Якщо бути точними, то мені на картку прийшли 1 157 гривень. При тому, що очікували по 30-40 тисяч", - розповідає командир однієї з рот патрульної поліції Запоріжжя.

За його словами, в кінці року кожен з патрульних отримав трохи більше ніж тисячу. І все. Така сума стала справжнім шоком для копів.

"У людей кредитки не закриті, у людей діти вдома. За весь час існування патрульної поліції, такого не було – щороку напередодні свят була ця премія. Люди у відпустки не йшли, аби її отримати та "закрити" якісь свої питання", - розповідають наші співрозмовники.

Ні в чому собі не відмовляйте

Проте патрульним ще пощастило. Адже слідчі, "опери" та спецпризначенці замість очікуваних 40 тисяч отримали по 800 гривень новорічної премії.

"Я повертаюсь додому в середині січня і відразу пишу рапорт… Я віддав службі сім років. Щодня, без свят і вихідних. З такою зарплатою… При цьому мої друзі в охороні "Запоріжсталі" отримують по 900 доларів (майже 25 тисяч гривень) з графіком – тиждень на тиждень. Нащо воно мені треба?", - говорить боєць одного зі спецпідрозділів, який наразі знаходиться у відрядженні в Луганській області.

Поліцейські додають: окрім очікуваної премії вони протягом року не отримали обіцяні урядом так звані ковідні виплати. А там суми – від 30 до 50 тисяч гривень.

Натомість в тому самому "таємному чаті", про який ми згадували раніше, "виплила" інформація стосовно премії начальнику Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Сума приголомшлива – генерал Лушпієнко, за даними його підлеглих, отримав 120 тисяч гривень новорічної премії.

УНІАН намагався поспілкуватись з генералом, але на питання про масові звільнення своїх підлеглих він лише відповів: "Вся інформація на офіційному сайті". Проте там написано прямо протилежне реальності – що вся ця історія "не відповідає дійсності".

Та й щодо його особистої новорічної премії з генералом Лушпієнко розмова не задалася. На питання: "Чи правда, що ви отримали таку премію?", він відповів: "Дивіться мою декларацію" і поклав слухавку.

Пізніше редакції повідомили, що під час цієї розмови Микола Лушпієнко був на Луганщині, куди поїхав підтримати своїх бійців. Заради об’єктивності, варто зазначити, що запорізькі поліцейські дуже добре ставляться до генерала і майже одноголосно запевняють: МикМик (копи дали Миколі Миколайовичу такий скорочений позивний) – справедливий і крутий поліцейський. Кажуть – справжній генерал. За даними джерел УНІАН, він також вже подав рапорт на звільнення з посади.

"За Авакова такого не було"

У розмовах поліцейські запевняють, що така ситуація з виплатами – по всій Україні. Керівництво пояснює банально: "Відсутність фінансування".

"Як би до нього не ставились, проте за Авакова (колишнього міністра внутрішніх справ) такого не було. Йому вдавалось вибити гроші для особистого складу. Наразі ж, відбувається взагалі щось незрозуміле. От, наприклад, скасували закупівлю електрошокерів для патрульних поліцейських, при цьому вирішили купити дорогущі камери", - розповідають копи.

Ще однією причиною масового звільнення поліцейських стала корупція. В закритих групах у соцмережах правоохоронці розповідають про побори у відділках та порушеннях законів з боку керівництва. Говорять, що не реєструються тяжкі кримінальні злочини, але є так званий план виконання, є якість "негласні" профспілки та можливість домовитись з начальником.

"Аби не йти на охорону новорічної ялинки, треба заплатити 500 гривень начальнику райвідділу", - пишуть копи у своїх професійних групах у соцмережах.

Окрім того, копам не компенсують витрати на відрядження, за проїзд в громадському транспорті та на купівлю канцтоварів…

Після того, як ситуація набула розголосу, розв’язувати її взялися народні депутати та урядовці. Кажуть: все вирішимо, зарплати піднімемо (обіцяли на 500 гривень) і все буде добре. Але запорізькі копи вже не готові йти на поступки. Мовляв, краще зняти погони й піти охоронцями в супермаркети. А знову взяти зброю до рук мають намір лише у разі реальної загрози на східному кордоні.

Ірина Дубченко