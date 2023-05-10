ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та "Інфоресурс" вже відповіли, що у реєстрах диплома магістра немає.

Міністерство освіти і науки заявляє, що поліція має перевірити, чи підроблені документи скандального психолога Спартака Субботи.

В повідомленні сказано, що до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності копій документів про освіту та свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім’я Спартака Субботи.

Тому міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.

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"Нині отримали відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало", - сказано в повідомленні.

В міністерстві зазначають, що після цього звернулися до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботою.

Скандал з Субботою

Як повідомляв УНІАН, в квітні психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував на YouTube розслідування про одного з популярних психологів Спартака Субботу, де говорить про нібито відсутність у нього медичної освіти. Зазначає, що Суббота говорив про роботу в СБУ, тобто в Службі безпеки України, але з’ясовується, що це приватна структура "Спілка безпеки України".

Крім того про Спартака Субботу писали, що він нібито мав сексуальні стосунки з клієнтками.

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