Український артист Женя Янович запустив нове шоу. На цей раз він вирішив бути єдиним ведучим. Після скандалу зі Спартаком Субботою та "Подкаст-терапією" Янович відмовився від теми психології.
Артист запустив розважальне вечірнє шоу "20:23". Його першими гостями стали засновник Telegram-каналу "Лачен пише" та блогер Ігор Лаченков, а також координатор фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь.
У студії Янович багато жартував та не міг не поговорити про Спартака Субботу. Він розповів, що вирішив зробити власне шоу, щоб у нього більше ніхто не питав про його колег.
Фанати пишуть, що новий проект Яновича їм сподобався. Коментатори радять артисту більше не ставати "тінню" когось іншого і завжди робити шоу, де він буде єдиним ведучим. Вони пишуть:
- "Ти молодчина! Всі ці Спартаки потрібні були тобі лише для того, щоб ти прийшов до того, що ти - унікальність. Ти здатен робити щось неймовірне один! Дякую!"
"Мені не вистачало такого формату у нас, в Україні. Дуже класно, що Женя знайшов себе і, сподіваюсь, класно реалізує себе у цій сфері"
"Крутий випуск! Ви гармонійні в цьому форматі, навіть Лачен заговорив".
Скандальне розслідування про Спартака Субботу
Нещодавно психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування про психолога Спартака Субботу, який разом з Яновичем випускав на YouTube "Подскат-терапію". З'явилася інформація про те, що Суббота брехав про свою освіту, його звинуватили у сексі з клієнтками та роботі на ОПЗЖ.
Після цього Янович відреагував на скандал та визнав, що психолог обманював і його. Актор заявив про закриття шоу та сказав, що більше не буде працювати з Субботою.
Згодом стало відомо, що скандальний психолог продовжить "Подкаст-терапію". Втім, вже без Яновича.