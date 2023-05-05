Артист запросив до студії Лачена та Ярославу Гресь.

Український артист Женя Янович запустив нове шоу. На цей раз він вирішив бути єдиним ведучим. Після скандалу зі Спартаком Субботою та "Подкаст-терапією" Янович відмовився від теми психології.

Артист запустив розважальне вечірнє шоу "20:23". Його першими гостями стали засновник Telegram-каналу "Лачен пише" та блогер Ігор Лаченков, а також координатор фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

У студії Янович багато жартував та не міг не поговорити про Спартака Субботу. Він розповів, що вирішив зробити власне шоу, щоб у нього більше ніхто не питав про його колег.

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Фанати пишуть, що новий проект Яновича їм сподобався. Коментатори радять артисту більше не ставати "тінню" когось іншого і завжди робити шоу, де він буде єдиним ведучим. Вони пишуть:

"Ти молодчина! Всі ці Спартаки потрібні були тобі лише для того, щоб ти прийшов до того, що ти - унікальність. Ти здатен робити щось неймовірне один! Дякую!"

"Мені не вистачало такого формату у нас, в Україні. Дуже класно, що Женя знайшов себе і, сподіваюсь, класно реалізує себе у цій сфері"

"Крутий випуск! Ви гармонійні в цьому форматі, навіть Лачен заговорив".

Скандальне розслідування про Спартака Субботу

Нещодавно психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування про психолога Спартака Субботу, який разом з Яновичем випускав на YouTube "Подскат-терапію". З'явилася інформація про те, що Суббота брехав про свою освіту, його звинуватили у сексі з клієнтками та роботі на ОПЗЖ.

Після цього Янович відреагував на скандал та визнав, що психолог обманював і його. Актор заявив про закриття шоу та сказав, що більше не буде працювати з Субботою.

Згодом стало відомо, що скандальний психолог продовжить "Подкаст-терапію". Втім, вже без Яновича.

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