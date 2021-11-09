Поліця безпосередньо на вулиці лише перевіряє, чи дотримуються громадяни правил самоізоляції.

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявляє, що поліція не перевіряє COVID-сертифікати на вулиці у громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клименко сказав на брифінгу.

Голова Нацполіції зазначив, що стосовно перевірки COVID-сертифікатів, мова йде про перевірку тих документів, які засвідчують особу громадянина України.

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"Наприклад, ми перевіряємо, ми контролюємо разом з місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці, і він показує свій документ, через планшет поліцейський перевіряє, чи є цей громадянин, чи має бути на самоізоляції за певною адресою, чи ні. У такому випадку, якщо даний громадянин не має бути на самоізоляції, ми вибачаємось, дякуємо і відпускаємо. Тобто, ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, хочу офіційно сказати, ми не проводимо", - наголосив Клименко.

Клименко також повідомив, що за час карантину поліція виписала 425 тисяч адміністративних протоколів за недотримання маскового режиму.

"За останній тиждень нами відкрито 118 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підробних COVID-сертифікатів", - також повідомив Клименко.

Зокрема, найбільше поліція виявляє підроблених сертифікатів при перетині громадянами кордону України. Так, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" за тиждень виявлено 48 таких випадків, у аеропорту "Київ" (Жуляни) - 6.

Також Клименко зазначив, що громадяни намагаються використати підроблені сертифікати у туристичних і власних справах.

"Наслідок: за минулий тиждень - це 20 підозр та 20 обвинувальних актів, які вже направлені до суду", - додав він.

За його словами, минулої суботи у Мукачевому (Закарпаття) була викрита група, яка не тільки займалася продажем квитків на автобуси у касі, а й продавала за 350 гривень експрес-тести. Так, було виявлено, що до цієї справи причетні декілька лікарів різних медичних закладів на Закарпатті.

Водночас в Івано-Франківській області було викрито заступника директора комунальної лікарні, яка без щеплення виписувала і вносила в реєстр дані про проведення вакцинації.

Говорячи про ситуацію в Україні загалом, буквально за десять днів роботи під час перевірок рейдовими групами виявлено 400 фактів відсутності COVID-сертифікатів. На даних осіб були складені адміністративні протоколи.

"Взагалі за минулий тиждень Національною поліцією складено 2 тисячі 100 адмінпротоколів. Ми не забуваємо, звичайно, маскового режиму наших громадян. Близько 14 тисяч постанов за недотримання маскового режиму ми виписали нашим громадянам. З початку карантину понад 425 тисяч громадян, відносно яких ми винесли такі постанови", - сказав Клименко.

За даними поліції, близько 400 тисяч громадян щодня переміщаються різними видами транспорту територією України. "Ми за два тижні практично провели 42 тисячі вибіркових перевірок. Це у першу чергу автобусні маршрути, залізничне сполучення та менше аеропорти. Вже складено 287 адмінпротоколів на пасажирів", - сказав Клименко.

Окремо за неповних десять днів було складено 550 адміністративних протоколів на нелегальних перевізників.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чи законна перевірка COVID-сертифікатів в Україні. А у Нацполіції розказали про свою позицію стосовно звільнення відповідальності тих, хто купив і користується підробленими сертифікатами від коронавірусу.

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Автор: Віталій Саєнко