Періодично у соцмережах можна побачити відео та публікації, де вказується, що демонстрація COVID-сертифікату чи довідки про вакцинацію – це розголошення медичної таємниці. У МОЗ пояснили, чи справді це так.

В Україні правоохоронці перевіряють наявність сертифікатів про вакцинацію у громадян, згідно з карантинними вимогами в тих чи інших випадках. Нерідко це призводить до суперечок у транспорті та громадських закладах, а в соцмережах періодично виникають матеріали про те, що демонстрація COVID-довідок є розголошенням медичної таємниці і порушує права громадян.

У прес-службі МОЗ України роз'яснили ситуацію.

Так, у відомстві звернули увагу, що відповідно до статті 39-1 закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості отримані при його медичному обстеженні.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря або діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає", - йдеться в публікації.

Таким чином, правоохоронці при перевірках дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон, зазначили в міністерстві.

Читайте такожCOVID-сертифікат у "Дії" став доступний для власників звичайних паспортів: покрокова інструкція

Також в МОЗ розповіли, що норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів в будь-якій зоні карантину. Тобто в таких закладах перевіряти у відвідувачів документи ніхто не може.

Разом з тим зараз чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епіднебезпеки працювати можуть тільки ті громадські установи, де 100% персоналу і відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на коронавірус. Відповідно у зазначених закладах "вже йдеться про можливість перевірки документа про щеплення або негативний тест на COVID-19".

Щоб обмеження "жовтого" або "червоного" рівнів не стосувалися громадських установ або масових заходів, співробітники або організатори повинні перевірити такі документи у відвідувачів, а в разі відмови їх пред'явити "мають повне право відмовити у своїх послугах, оскільки установи повинні дотримуватися правил роботи під час карантину, затверджені постановою Кабміну №1236".

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили про плани запровадити "ковідну амністію" - українцям дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо ті до цього купили сертифікат.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко