Віднині згенерувати сертифікат у застосунку можуть і власники паспортів-книжечок.

Власники звичайних паспортів громадянина України (у формі книжечки) отримали можливість генерувати СOVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомляє у вівторок ввечері Телеграм-канал "Дія".

Віднині електронний документ про вакцинацію можна отримати без ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Достатньо просто оновити застосунок до останньої версії.

Як згенерувати сертифікат у Дії - покрокова інструкція для власників паспортів-книжечок:

авторизуйтесь у застосунку через BankID;

натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";

поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

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"Зауважте, що паспорт-книжечка серед ваших документів у Дії відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт", - наголосили розробники.

Нагадаємо, за останні кілька дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.

Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія. Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Автор: Юрій Годован