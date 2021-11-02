Власники звичайних паспортів громадянина України (у формі книжечки) отримали можливість генерувати СOVID-сертифікат у застосунку "Дія".
Про це повідомляє у вівторок ввечері Телеграм-канал "Дія".
Віднині електронний документ про вакцинацію можна отримати без ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Достатньо просто оновити застосунок до останньої версії.
Як згенерувати сертифікат у Дії - покрокова інструкція для власників паспортів-книжечок:
- авторизуйтесь у застосунку через BankID;
- натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";
- поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".
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"Зауважте, що паспорт-книжечка серед ваших документів у Дії відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт", - наголосили розробники.
Нагадаємо, за останні кілька дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.
Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія. Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.