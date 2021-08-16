Серед основних версій – вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає три основні версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого вчора, 15 серпня, знайшли застреленим у власному будинку.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

"Сьогодні ми розглядаємо три версії: це вбивство, самогубство, також необережне поводження зі зброєю", – сказав він.

Начальник главку додав, що не виключається і версія доведення до самогубства.

"Будь-яка версія буде перевірятися", – зазначив Щадило.

Читайте також"Він не міг цього зробити": екс-мер Кривого Рогу не вірить у самогубство ПавловаЗа його словами, поліцейські провели детальний огляд місця події та аналіз камер відеоспостереження.

Смерть мера Кривого Рогу Павлова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті міського голови (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Автор: Світлана Макринська