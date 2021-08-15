Правоохоронці встановлюють обставини смерті Костянтина Павлова.

Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть міського голови Кривого Рогу Константина Павлова.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Розпочато кримінальне провадження.

"На місці події перебувають керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.

"За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - додали в поліції.

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Мер Кривого Рогу Павлов мертвий - що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого.

За його словами, чоловік лежав у калюжі крові, поруч знаходилася рушниця.

Автор: Тамара Отовська