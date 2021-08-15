Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть міського голови Кривого Рогу Константина Павлова.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Розпочато кримінальне провадження.
"На місці події перебувають керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.
"За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - додали в поліції.
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Мер Кривого Рогу Павлов мертвий - що відомо
15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого.
За його словами, чоловік лежав у калюжі крові, поруч знаходилася рушниця.