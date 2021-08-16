За висновками судмедексперта, смерть Павлова настала в період між 06:00 - 07:00 15 серпня, у нього було одне вогнепальне поранення.

На тілі застреленого учора мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили одне вогнепальне поранення.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління – начальник слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

"На тілі встановлено одне вогнепальне поранення, мобільний телефон загиблого вилучено правоохоронцями", - розповів він.

Поліцейський зазначив, що на ім’я загиблого була зареєстрована мисливська зброя, а саме карабін калібру 7,62, та травматична зброя.

За його словами, наразі проводиться дослідження зброї, з якої було зроблено постріл.

Сліпчук додав, що у будинку загиблого, а також на прилеглій території були встановлені камери відеоспостереження, інформація з яких обробляється правоохоронцями.

"Ми не будемо коментувати відео з камер відеоспостереження з місця трагедії, яке сьогодні поширили деякі ЗМІ. Ми не знаємо, яким чином воно потрапило у мережу Інтернет", - пояснив він та додав, що інших людей на записах відеокамер, які досліджують правоохоронці, немає.

Сліпчук також розповів, що дружина Павлова перебувала на відпочинку на морі. Сьогодні вночі вона прибула додому, з нею проводитиметься робота.

Правоохоронець додав, що про ймовірні погрози Павлову поки що слідству невідомо.

Він також поінформував, що, за висновками судмедексперта, смерть Павлова настала в період між 06:00 - 07:00 15 серпня.

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Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Раїса Юргель