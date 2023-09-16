Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор.

Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

Але Польща ще може за них поборотися – йдеться в дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, а в Німеччині – зросла на понад 410 тис. в той самий час.

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Біженці їдуть насамперед до друзів і знайомих

Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). На думку його авторів, це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції громадян України, де рекомендації друзів були головним чинником вибору країни проживання з економічною метою.

Важливу роль відіграли й матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Перебування біженців у Польщі тривало в середньому 4 місяці.

Більше половини біженців з України (52%) прийняли рішення переїхати з Польщі до Німеччини протягом перших трьох місяців перебування в Польщі. Майже кожен третій респондент (32%) провів у Польщі від 4 до 6 місяців. У свою чергу, середня тривалість перебування опитаних біженців у Польщі становить 4 місяці.

Дослідження показало, що найбільша міграція українських біженців із Польщі до Німеччини відбулася у третьому кварталі 2022 року – це стосувалося аж 41% респондентів. Скоріше за все, це було наслідком поширення інформації про те, що з 1 червня 2022 року біженці з України можуть отримати ту саму допомогу, яку отримують громадяни Німеччини (допомога по безробіттю або соціальне забезпечення).

Польща ще може боротися за біженців

Лише 13% респондентів думають про повернення з Німеччини до Польщі, а втричі більше (38%) не планують повертатися. Однак цікавим з точки зору майбутнього польського ринку праці є той факт, що майже половина (49%) біженців, які виїхали з Польщі до Німеччини, все ще вказують на нерішучість у контексті можливого повернення до Польщі.

Це означає, що біженці з України, які вирішили покинути Польщу та поїхати до Німеччини, не списують повністю Польщу з рахунків. Дослідження показує, що вони можуть розглянути можливість повернення до Польщі, якщо знайдуть задовільну роботу (50%) і підвищать рівень винагороди в Польщі (49%). Професійна невдача в Німеччині (27%) також може спонукати українських біженців повернутися до Польщі.

Як проводилось дослідження

Дослідження було створено після аналізу результатів опитування "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції в міграції українських біженців", яке провели у серпні 2023 року в Німеччині. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Українські біженці в Європі

У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців. Він розташований у Надаржині приблизно за 30 км від Варшави. За словами прес-секретаря Мазовецького краю, центр передбачався як тимчасовий. Його закриття було обґрунтоване тим, що кількість українців біженців, які прибувають у регіон, була мізерно мала.

В Ірландії почади розміщувати українських біженців у наметових містечках. Як повідомляє RTE це пов'язано з суттєвим браком житла - влітку значно збільшилася кількість людей, які тікають від війни в Україні. Зокрема, з 1 травня до Ірландії прибуло понад 10 тисяч українців, тобто в середньому - близько 650 осіб на тиждень.

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