Він був розрахований на 9 тисяч українських біженців.

У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців. Він розташований у Надаржині приблизно за 30 км від Варшави.

За словами прес-секретаря Мазовецького краю, кого цитує The Financial Times, центр передбачався як тимчасовий. Його закриття було обґрунтоване тим, що кількість українців біженців, які прибувають у регіон, була мізерно мала.

Зазначається, що у центрі розміщувалося до 9 тисяч українських біженців. Однак останніх 300 осіб, які там проживали, перевели в інші центри.

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Крім житла та їжі біженці могли там отримати польський документ, який давав змогу залишатися в країні, а також квитки на автобуси та літаки в інші держави.

Біженці з України - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, у країнах ЄС наразі проживають понад 4 млн біженців з України. Більше всього українців сховалось від війни у Польщі, Німеччині та Чехії.

Нещодавно Нова Зеландія вирішила надати українським біженцям дозвіл на постійне проживання. Водночас у США їм продовжили дію статусу тимчасового захисту. В Ірландії з наступного тижня почнуть розміщувати українських біженців у наметових містечках. Загалом попросили притулку у цій країні близько 93 тисяч українців

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