Наразі в Ірландії близько 93 тисяч українців.

В Ірландії з наступного тижня почнуть розміщувати українських біженців у наметових містечках.

Як повідомляє RTE це пов'язано з суттєвим браком житла - влітку значно збільшилася кількість людей, які тікають від війни в Україні. Зокрема, з 1 травня до Ірландії прибуло понад 10 тисяч українців, тобто в середньому - близько 650 осіб на тиждень.

"У зв'язку із суттєвою нестачею, очікується, що з наступного тижня для новоприбулих з України будуть використовуватися наметові містечка", – йдеться у заяві.

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Зазначається, що влітку близько п'яти тисяч українців жили у вільних студентських гуртожитках, однак зараз студенти повертаються до коледжів. Це також призвело до дефіциту житла.

Загалом попросили притулку в Ірландії близько 93 тисяч українців. Поки що невідомо, де розмістять намети, та скільки там буде людей. Представник Департаменту інтеграції додав, що влада хоче уникнути використання наметів для розміщення біженців.

Біженці з України - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу наразі перебувають понад 4 млн біженців з України зі статусом тимчасового захисту. Більше всього їх у Польщі, Німеччині та Чехії.

Нещодавно Нова Зеландія оголосила, що надасть українським біженцям дозвіл на постійне проживання. Досі вони могли знаходитися в цій країні на основі спеціальної однорічної візи. Водночас у США українським біженцям продовжили дію статусу тимчасового захисту

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