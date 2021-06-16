Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік нових пом'якшених карантинних норм.

Як зазначили в прес-службі МОЗ, уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

Читайте такожКарантин в Україні продовжили до вересня

При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

При “зеленому” рівні епіднебезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання.

Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та одну із таких позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.

Пом'якшення карантину в Україні 16 червня

До цього раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що уряд дозволив проведення масових заходів у приміщеннях зі стовідсотковим наповненням людей і без обмеження дистанції між присутніми.

Якщо ж всі присутні на заході мають негативні результати тесту на COVID-19, що був зроблений не більше як за 72 години, чи документ про повний курс вакцинації, то обмеження не застосовуються.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко