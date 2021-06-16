Учасники та організатори лише мають носити захисні маски або респіратори. Однак якщо всі повністю вакциновані або зі свіжими негативними тестами - тоді й масок не треба.

Кабінет міністрів дозволив проведення масових заходів у приміщеннях зі стовідсотковим наповненням людей та без обмеження дистанції між присутніми.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. Від сьогодні, 16 червня, вся територія України перебуває в оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд ухвалив відповідне рішення. Це тягне за собою низку позитивних змін для сфери культури та гостинності", - зазначив міністр.

Так, за його словами, відтепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням.

"Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори. Якщо ж усі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації - обмеження вище не застосовуються", - пояснив Ткаченко.

Карантин в Україні

Сьогодні, 16 червня, Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні протиепідемічні заходи до 31 серпня з певними послабленнями.

2 червня уряд дозволив проведення масових заходів, зокрема, в розважальних закладах і закладах громадського харчування за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території на відкритому повітрі, або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі, якщо людей розміщують із дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім рядом.

Також було дозволено приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється із дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім рядом) або понад 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

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Автор: Леся Лещенко