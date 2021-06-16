У зв'язку з поліпшенням ситуації із захворюваністю багато обмежень будуть пом'якшені.

В Україні все ще триває епідемія коронавірусу, проте в червні ситуація значно покращилася. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області країни перейдуть в "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть ослаблені.

Як зміняться карантинні обмеження цього літа

Карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня за рішенням Кабінету Міністрів. Разом з продовженням карантину також очікується його пом'якшення.

З 16 червня масові заходи в приміщеннях можна буде проводити зі стовідсотковою наповненістю. Обмежувати кількість місць в приміщеннях необов'язково.

Соціальна дистанція між людьми в приміщенні не обмежується.

Носіння масок або респіраторів в приміщеннях і транспорті все ще обов'язкове.

Якщо всі учасники та організатори заходу мають негативний тест на коронавірус, проведений не пізніше ніж за 72 години до заходу - їм дозволено не носити маски. Також можуть не носити маску особи, які пройшли повний курс вакцинації.

При поверненні в Україну з закордону більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.

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Автор: Катерина Пулатова