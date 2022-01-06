Лозинський, ймовірно, помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Помер 38 річний львівський художник та іконописець Остап Лозинський.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно", - написав він.

Як повідомляє Радіо Свобода, Остап Лозинський раніше перебував у лікарні з COVID-19, стан здоров’я його поліпшився, і 3 січня він повідомляв, що вже вдома. При цьому зазначається, що помер митець у лікарні, за попередньою інформацією, від ускладнень коронавірусної хвороби.

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Львівське видання "Твоє місто" написало, що декілька років тому Лозинський запросив друзів до себе на Різдво. "Домовилися прийти з вертепом, поколядувати і почастуватися традиційними різдвяними стравами. З часом це стало доброю традицією – щороку 8 січня збиратись на Лисенка. Приходили друзі, друзі друзів, які привозили ще колядників та вертепи", - зазначається в публікації. Сказано, що він помер внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції. Друзі кажуть, що він "знову всіх збере" на Різдво навколо себе", - зазначає видання.

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