Недашковський брав участь в АТО в 2014-15 роках.

У лікарні Житомира від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер ветеран АТО Сергій Недашковський (позивний "Тараскін"), 1968 року народження.

Чоловік, як пишуть ЗМІ, брав активну участь у бойових діях на Сході України в 2014-2015 роках.

Читайте такожВ Одесі помер відомий дитячий письменникЯк повідомляє "Цензор.НЕТ", Недашковський отримав важкі поранення і контузії 16 лютого 2015 року в селищі Широкине Донецької області. Він втратив зір на одне око й отримав інвалідність.

Журналісти дізналися, що ветеран АТО не встиг вакцинуватися через велику завантаженість на роботі.

Поховали Недашковського 31 жовтня на військовому кладовищі Житомира.

Останнім постом на Facebook військового стала публікація про COVID-19, чоловік закликав усіх вакцинуватися.

"Не вірте нікому, вакцинуйтеся. Ви не розумієте, яка ця страшна хвороба, коли кожен день вашого життя може бути останнім... Прорвемося", - написав він.

Раніше в одному з сіл Золочівського району Львівської області до смерті побили ветерана АТО.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко