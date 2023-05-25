Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, як допомагатимуть ветеранам.

Після перемоги Україні у війні кількість людей, які потребуватимуть спеціальної допомоги, перевищить 4 мільйони осіб. Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

За її словами, зараз необхідно створити передумови для належної зустрічі захисників, їх повернення до мирного життя, адаптування тощо.

Лапутіна зазначила, що станом на 24 лютого 2022 року в електронному реєстрі налічувалося близько півмільйона учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих.

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"Наразі ми прогнозуємо, що після перемоги ця цифра перевищить 4 млн осіб", - сказала Лапутіна.

Наразі розробляється пілотний проект "Інституту помічника ветерана", який буде запущено у чотирьох регіонах України - Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Лапутіна пояснила, чому саме вибрано ці області.

Дніпро – це прифронтовий, промисловий регіон, який має багато військових частин. Тобто, на Дніпропетровщині ще з 2014 року - великий досвід взаємодії з учасниками бойових дій. Львівщина має потужну реабілітаційну систему, наразі в цьому регіоні відновлюються багато українських військових.

"Вінниця теж має певні рекреаційні можливості, також там є відповідні установи, які допоможуть навчити помічників ветеранів. Миколаїв – це фронтовий та прифронтовий регіон, де багато військових та їх родин", - сказала міністр.

Вона додала, що в зазначених областях буде створено "Центр ветеранського розвитку".

Функції помічників полягатимуть у супроводі військового, починаючи, умовно кажучи, з автобусної станції. Тобто, відповідний фахівець зустріне військового, допоможе влаштуватися в певному житлі, отримати необхідні документи, працевлаштуватися тощо.

"Серед військових є люди, які втратили житло, роботу, родину. Цивільне життя їм потрібно починати з нуля", - пояснила Лапутіна.

Політика щодо ветеранів в Україні

На початку року премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2023 році зявиться масштабна програма підтримки ветеранів війни. Вона включатиме в себе чотири ключові потреби. Серед них: економічна незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

Наприкінці квітня стало відомо, що на гранти для ветеранів за програмою "Власна Справа" понад 50 українських захисників запросили грантові кошти на 21 млн грн. Зокрема, максимальну сумму гранті для розвитку власного бізнесу (1 млн грн) запросили 5 осіб, ще 15 заяв надійшло від родичів ветеранів на грант до 500 тис. грн.

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