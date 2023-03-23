Наразі відбувається процес виселення ченців Московського патріархату, після чого міжвідомча комісія зафіксує збереження стану рухомого та нерухомого майна.

У мінкультури розповіли, що представники УПЦ МП почали виїзд із Києво-Печерської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Насправді процес виїзду ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври відбувається, це може засвідчити будь-який перехожий. Вони вивозять столи, стільці, бойлери. Тим не менше, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати збереження стану рухомого та нерухомого майна. Вони виїзджають, попри заяви, що купола почорніли або печери перекриті назавжди", - розповів Ткаченко.

УПЦ МП виселяють з Лаври: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у заповіднику "Києво-Печерська лавра" повідомили, що збираються розірвати договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП, і його представники мають звільнити всі приміщення до 29 березня 2023 року.

У Міністерстві культури пояснили, що таке рішення було прийнято через порушення умов користування державним майном.

Тим часом, представники Московського патріархату уперто не бажають залишати Лавру та заявляють, що не бачуть підстав для виселення.

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