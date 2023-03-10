Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договорів оренди територій та будівель зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП вже з 29 березня.
"Між національним заповідником "Києво-Печерська лавра" (далі – заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі – монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у документі, опублікуваному на сайті УПЦ МП.
Зазначається, що згідно з указом президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", урядом було утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.
"Враховуючи висновки міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09 березня № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року. З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі заповідника", - мовиться у повідомленні.
Що передувало
13 листопада УПЦ МП потрапила у гучний скандал. Священник показав, як у Києво-Печерській Лаврі прославляють РФ. Так, під час служби хор співав відверто проросійські пісні. "Прокидається матушка-Русь", - йшлося у пісні, яка потрапила на відео.
Невдовзі стало відомо, що СБУ почала обшуки у Києво-Печерській лаврі. А 1 грудня СБУ вручила підозру священнику за пісні про "матушку-Русь". У справі встановили кілька підозрюваних, які організовували це богослужіння.
Згодом сталоСБУ провела обшуки в будівлях УПЦ МП в різних областях Україна. Всього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб, з них понад 50 осіб були допитані. Серед них були громадяни України та росіяни. Правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.
25 січня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкціїї проти екс-нардепа Вадима Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП та РПЦ.
На тлі цих обшуків господарювання УПЦ МП у Лаврі опинилося під загрозою. Розпорядником державного майна на території Києво-Печерської лаври є Міністерство культури і інформаційної політики. Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) орендувала тут найбільші храми – Успенський собор і Трапезний храм. Кілька місяців тому термін оренди УПЦ МП сплив, і МКіП рекомендувало не продовжувати його.
Згодом ЗМІ повідомили, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі.
В УПЦ МП переконують, що їхній договорів про оренду храмів Верхньої Лаври був розірваний протиправно, та заявляють, що вже звернулися до суду з приводу цього.
Напередодні Різдва ПЦУ оголосила, що у Лаврі відбудеться богослужіння. Представник УПЦ МП погрожували судом. Втім, 7 січня Епіфаній все ж провів історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.