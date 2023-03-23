Намісник монастиря митрополит Павло заявив, що збирається перебувати на території монастиря зі своєю "братією" до кінця березня.

Ченці Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що планують затриматися на території Києво-Печерської Лаври до 29 березня, попри чітке розпорядження Мінкульту України до цього числа звільнити територію монастиря.

Про це заявив ватажок московської православної "братії" намісник Лаври Павло у своєму новому відеозверненні. Відповідний ролик оприлюднено на каналі Лаври в YouTube.

У відео Павло в черговий раз "понив", що його виселяють з власної домівки й заявив, ченці не можуть так швидко вивезти своє майно. За 35 років перебування у Лаврі вони занадто багато нажили й залишати це все комусь іншому не збираються, зізнався він.

"За 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі і паломників, і у нас просто немає місця, куди це все вивезти, а залишати ми нічого не маємо наміру", - сказав Павло.

Також він звинуватив президента України в тому, що той відмовився з ним побачитися та угледів у цьому "неповажне ставлення" до УПЦ.

"Виселення" ченців УПЦ МП з Лаври - основне

Нагадаємо, що 10 березня ченці УПЦ МП вибухнули справжньою істерикою через вимогу Міністерства культури України покинути територію Лаври на тлі розірвання договорів оренди територій і будівель зі Свято-Успенським монастирем. Раніше відповідний договір був підписаний за президентства проросійського лідера країни Віктора Януковича.

Такі вимоги до УПЦ МП пред'явили у зв'язку з численними порушеннями, які зафіксувала адміністрація заповідника в рамках своєї перевірки. Тоді глава Міністерства культури Олександр Ткаченко вказав, що ченці повинні виселитися з Лаври до 29 березня.

Це викликало бурхливу реакцію серед "братії" УПЦ МП: спочатку монахи намагалися створити смуту в українському суспільстві заявами про те, що вони не колаборанти, а нещодавно намісник Лаври Павло навіть заявив, що особисто напророкував Зеленському президентство.

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