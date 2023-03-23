Ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть територію Лаври до 29 березня / скріншот

Ченці Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що планують затриматися на території Києво-Печерської Лаври до 29 березня, попри чітке розпорядження Мінкульту України до цього числа звільнити територію монастиря

Про це заявив ватажок московської православної "братії" намісник Лаври Павло у своєму новому відеозверненні. Відповідний ролик оприлюднено на каналі Лаври в YouTube

У відео Павло в черговий раз "понив", що його виселяють з власної домівки й заявив, ченці не можуть так швидко вивезти своє майно. За 35 років перебування у Лаврі вони занадто багато нажили й залишати це все комусь іншому не збираються, зізнався він. 

"За 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі і паломників, і у нас просто немає місця, куди це все вивезти, а залишати ми нічого не маємо наміру", - сказав Павло. 

Також він звинуватив президента України в тому, що той відмовився з ним побачитися та угледів у цьому "неповажне ставлення" до УПЦ.

"Виселення" ченців УПЦ МП з Лаври - основне

Нагадаємо, що 10 березня ченці УПЦ МП вибухнули справжньою істерикою через вимогу Міністерства культури України покинути територію Лаври на тлі розірвання договорів оренди територій і будівель зі Свято-Успенським монастирем. Раніше відповідний договір був підписаний за президентства проросійського лідера країни Віктора Януковича.

Такі вимоги до УПЦ МП пред'явили у зв'язку з численними порушеннями, які зафіксувала адміністрація заповідника в рамках своєї перевірки. Тоді глава Міністерства культури Олександр Ткаченко вказав, що ченці повинні виселитися з Лаври до 29 березня. 

Це викликало бурхливу реакцію серед "братії" УПЦ МП: спочатку монахи намагалися створити смуту в українському суспільстві заявами про те, що вони не колаборанти, а нещодавно намісник Лаври Павло навіть заявив, що особисто напророкував Зеленському президентство

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