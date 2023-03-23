Ченці Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що планують затриматися на території Києво-Печерської Лаври до 29 березня, попри чітке розпорядження Мінкульту України до цього числа звільнити територію монастиря.
Про це заявив ватажок московської православної "братії" намісник Лаври Павло у своєму новому відеозверненні. Відповідний ролик оприлюднено на каналі Лаври в YouTube.
У відео Павло в черговий раз "понив", що його виселяють з власної домівки й заявив, ченці не можуть так швидко вивезти своє майно. За 35 років перебування у Лаврі вони занадто багато нажили й залишати це все комусь іншому не збираються, зізнався він.
"За 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі і паломників, і у нас просто немає місця, куди це все вивезти, а залишати ми нічого не маємо наміру", - сказав Павло.
Також він звинуватив президента України в тому, що той відмовився з ним побачитися та угледів у цьому "неповажне ставлення" до УПЦ.
"Виселення" ченців УПЦ МП з Лаври - основне
Нагадаємо, що 10 березня ченці УПЦ МП вибухнули справжньою істерикою через вимогу Міністерства культури України покинути територію Лаври на тлі розірвання договорів оренди територій і будівель зі Свято-Успенським монастирем. Раніше відповідний договір був підписаний за президентства проросійського лідера країни Віктора Януковича.
Такі вимоги до УПЦ МП пред'явили у зв'язку з численними порушеннями, які зафіксувала адміністрація заповідника в рамках своєї перевірки. Тоді глава Міністерства культури Олександр Ткаченко вказав, що ченці повинні виселитися з Лаври до 29 березня.
Це викликало бурхливу реакцію серед "братії" УПЦ МП: спочатку монахи намагалися створити смуту в українському суспільстві заявами про те, що вони не колаборанти, а нещодавно намісник Лаври Павло навіть заявив, що особисто напророкував Зеленському президентство.