'Людей категорично не вистачає': Корчинський заявив про необхідність збільшення мобілізації

Він нагадав, що фронт великий – можливо навіть 1300 км, тому необхідна величезна кількість людей, щоб тримати цей фронт.

На сьогодні мобілізованих понад мільйон українців замало для активних бойових дій по всьому фронту.

На фронті відчувається серйозний недокомплект особового складу, тому необхідні нові люди у війську. Про це сказав засновник та лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський на ютуб каналі "Говорить Великий Львів".

За його словами, мобілізованих на сьогодні понад мільйон українців замало для активних бойових дій по всьому фронту. Він зазначає, що десь 150 тисяч військовослужбовців перебуває в резерві на випадок вирішення, наприклад, таких важких ситуацій як зараз на Донеччині.

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"Тому що кимось потрібно це все діло зупиняти. В нас не вистачає не тільки техніки, але й людей. А зараз піхота вирішує дуже багато. Якщо у першій половині війни більшість поранень були уламковими, то зараз, мабуть, 60% це кульові поранення, бо йдеться про зіткнення піхотних груп. І для того, щоб добре себе почувати на фронті, то в нас повинно бути багато піхоти. Піхота все ще банкує на полі бою", - наголосив Корчинський.

Він нагадав, що фронт великий – можливо навіть 1300 км, тому необхідна величезна кількість людей, щоб тримати цей фронт.

"Це фронт за розміром фронтів другої світової війни, а отже і армії мають бути розміром другої світової війни. Там у другій світовій війні були цифри - 10 або й 20 мільйонів мобілізованих одномоментно і вони діяли на фронті. Зараз якщо мобілізовано 1 мільйон 100 тисяч, то якщо розкидати по фронту, то цього категорично не вистачає", - сказав Корчинський.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко 29 жовтня на засіданні Верховної Ради України повідомив, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян.

За словами секретаря РНБО, загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Він наголосив, що мобілізовані ще 160 тисяч осіб дадуть можливість укомплектувати частини до 85%.

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