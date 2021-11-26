Наразі мобільні групи швидкого реагування діють у 67 містах країни.

З початку 2021 року до Національної поліції України надійшло 267 тисяч заяв про домашнє насильство, що на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook. Зокрема він також підкреслив небезпечний вплив домашнього насильства у ранньому віці.

"Домашнє насильство може стосуватися кожного: жінок, чоловіків, дітей, батьків, а також людей похилого віку, мати різні форми та прояви. Якщо дитина зазнає насильства в родині, вона несе його в садок і школу; на вулицю та до однолітків. Виростає з ним і транслює вже в дорослому житті. Далі насильство набуває суспільних масштабів", - наголосив Монастирський.

Читайте такожПро хворобу сина та насильство у сім'ї: співачка М'ята розплакалася в ефіріВін підкреслив, що його міністерство комплексно підходить до вирішення цієї проблеми, зокрема співпрацючи з міжнародними партнерами, громадськими організаціями та депутатським корпусом.

"Наразі в 67 містах діють 86 спеціалізованих мобільних груп із реагування на випадки домашнього насильства. Там, де їх поки немає, – залучаються інші підрозділи поліції. Зараз ми активно працюємо над пілотним проєктом "Вихователь безпеки", який передбачатиме, в тому числі, запобігання та фахове реагування на насильство в школах", - повідомив Монастирський.

Читайте такожГайтана, Полякова, Мішина: топ-5 українських зірок, які стали жертвами жорстокого насильстваВін також назвав основний інструмент подолання домашнього насильства.

"Основний інструмент подолання домашнього насильства – якнайширше інформування: про його причини й наслідки; про те як його уникати та як діяти, коли страждаєш від такого насильства", - зазначив мінстр.

Нагадаємо, 25 листопада, у Міжнародний день боротьби з насильством, над жінками відбулися масові заходи у різних країнах світу. За даними ООН, кожна третя жінка старша за 15 років принаймні раз у житті зазнавала фізичного чи сексуального насильства.

Вчора до заходів приєдналася Одеса. В місті встановили незвичайну скульптуру з жіночим статевим органом, яка має назву "Пандемія домашнього насильства". З одного боку її прикрашає виліплене з сусального золота об'ємне зображення жіночого статевого органу. За словами автора, скульптура символізує одночасно нашу планету, а також жіноче начало. Витвір художниці закликає захистити жінок від домашнього насильства під час пандемії COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга