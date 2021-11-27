Близько 4% опитаних українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, а 23% постраждали від сексуального насильства та домагань.
Як свідчать результати опитування дослідницької агенції Fama, приблизно 40% людей, які постраждали від сексуального насильства чи домагань у дитинстві, розповідали про ситуацію кому-небудь. Натомість 43% нікому про таке не розповіли, а 17% не відповіли на питання.
Як ідеться у звіті, респонденти, які не розповідали про насильство чи домагання, пояснювали свою позицію соромом або страхом - зокрема страхом бути засудженим. Опитані зазвичай засуджують у сексуальному насильстві кривдника (77%). Водночас 21% вважає, що винні і кривдник, і жертва.
Читайте такожВ Україні на 53% виросла кількість заяв про домашнє насильство, - МВС
Злочинцями, на думку респондентів, найчастіше є люди 35-49 років (35%). Опитані вважають, що здебільшого вчиняють сексуальне насильство щодо неповнолітніх незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/однокласники (33%) та інші знайомі (32%). Втім, за даними організації RAINN, у 8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.
Також 62% опитаних вважають, що рід діяльності не має впливу на вчинення сексуального насильства. Натомість 12% кажуть, що сексуальне насильство вчиняють безробітні, а ще по 5% — правоохоронці, а також тренери й лікарі.
Також респондентів запитували, що вони вважають сексуальним насильством щодо дітей. Серед відповідей були такі варіанти, як:
- сексуальний контакт без згоди;
- сексуальний контакт із застосуванням фізичного насильства;
- сексуальний контакт, під час якого людина була безпорадною — наприклад, знепритомніла;
- примусові доторки;
- небажані доторки;
- отримання небажаних інтимних фото;
- показ статевих органів публічно заради задоволення тощо.
Зазначимо, дослідження проводила дослідницька агенція Fama на замовлення та у співпраці з Центром гідності дитини Українського католицького університету (УКУ). Опитування відбувалося 6-19 серпня методом face-to-face та за допомогою самозаповнення анкет респондентами. Опитали 1 600 респондентів від 16 до 55 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій.
Похибка репрезентативності вибірки не перевищує 2,5% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників до 25%, 1,5% — для показників до 10%.
Нагадаємо, в Україні працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Крім того, вона приймає виклики щодо сексуального насильства та домагань. Звертатись по допомогу за номерами телефонів: 116 123 або 0 800 500 335.