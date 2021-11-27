Зазначимо, опитані зазвичай засуджують у сексуальному насильстві кривдника (77%). Водночас 21% вважає, що винні і кривдник, і жертва.

Близько 4% опитаних українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, а 23% постраждали від сексуального насильства та домагань.

Як свідчать результати опитування дослідницької агенції Fama, приблизно 40% людей, які постраждали від сексуального насильства чи домагань у дитинстві, розповідали про ситуацію кому-небудь. Натомість 43% нікому про таке не розповіли, а 17% не відповіли на питання.

Як ідеться у звіті, респонденти, які не розповідали про насильство чи домагання, пояснювали свою позицію соромом або страхом - зокрема страхом бути засудженим. Опитані зазвичай засуджують у сексуальному насильстві кривдника (77%). Водночас 21% вважає, що винні і кривдник, і жертва.

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Злочинцями, на думку респондентів, найчастіше є люди 35-49 років (35%). Опитані вважають, що здебільшого вчиняють сексуальне насильство щодо неповнолітніх незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/однокласники (33%) та інші знайомі (32%). Втім, за даними організації RAINN, у 8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.

Також 62% опитаних вважають, що рід діяльності не має впливу на вчинення сексуального насильства. Натомість 12% кажуть, що сексуальне насильство вчиняють безробітні, а ще по 5% — правоохоронці, а також тренери й лікарі.

Також респондентів запитували, що вони вважають сексуальним насильством щодо дітей. Серед відповідей були такі варіанти, як:

сексуальний контакт без згоди;

сексуальний контакт із застосуванням фізичного насильства;

сексуальний контакт, під час якого людина була безпорадною — наприклад, знепритомніла;

примусові доторки;

небажані доторки;

отримання небажаних інтимних фото;

показ статевих органів публічно заради задоволення тощо.

Зазначимо, дослідження проводила дослідницька агенція Fama на замовлення та у співпраці з Центром гідності дитини Українського католицького університету (УКУ). Опитування відбувалося 6-19 серпня методом face-to-face та за допомогою самозаповнення анкет респондентами. Опитали 1 600 респондентів від 16 до 55 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій.

Похибка репрезентативності вибірки не перевищує 2,5% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників до 25%, 1,5% — для показників до 10%.

Нагадаємо, в Україні працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Крім того, вона приймає виклики щодо сексуального насильства та домагань. Звертатись по допомогу за номерами телефонів: 116 123 або 0 800 500 335.

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Автор: Вікторія Гордієнко