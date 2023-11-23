Дитину прооперували в Інституті серця у Києві.

У Києві лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дівчинки, яка потрапила під обстріл у Херсоні.

Як повідомив кардіохірург Борис Тодуров, операцію провели в Інституті серця.

"Уламок російської міни у серці української дівчинки. Дитина чотирьох років потрапила під обстріл у Херсоні. Дивом залишилася жива", - зазначив він.

За його словами, уламок видалили за допомогою неодимового магніту.

Після операції дівчинка перебуває у стабільному стані.

Поранення немовляти внаслідок обстрілу передмістя Херсона

13 листопада російські окупанти з артилерії обстріляли автомобіль у передмісті Херсона. Там перебували троє людей - маленька дитина, її мама та дідусь.

Відомо, що родина поверталася додому після медогляду. Через влучання машина загорілася: 36-річна мати 2-місячної дівчинки отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Дідусь дитини згорів у машині.

У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень та нирок.

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