У Києві лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дівчинки, яка потрапила під обстріл у Херсоні.
Як повідомив кардіохірург Борис Тодуров, операцію провели в Інституті серця.
"Уламок російської міни у серці української дівчинки. Дитина чотирьох років потрапила під обстріл у Херсоні. Дивом залишилася жива", - зазначив він.
За його словами, уламок видалили за допомогою неодимового магніту.
Після операції дівчинка перебуває у стабільному стані.
Поранення немовляти внаслідок обстрілу передмістя Херсона
13 листопада російські окупанти з артилерії обстріляли автомобіль у передмісті Херсона. Там перебували троє людей - маленька дитина, її мама та дідусь.
Відомо, що родина поверталася додому після медогляду. Через влучання машина загорілася: 36-річна мати 2-місячної дівчинки отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Дідусь дитини згорів у машині.
У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень та нирок.