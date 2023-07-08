Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував реакцію Москви на повернення в Україну захисників "Азовсталі".

Повернення в Україну "азовців" ще раз продемонструвало, що на даний момент Російська Федерація вже не має жодної суб'єктності на міжнародній арені.

Так радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter прокоментував реакцію Москви на повернення в Україну захисників "Азовсталі", додавши, що тепер Росію завжди будуть ставити на "відоме їй місце".

"Росія не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - зазначив Подоляк.

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Повернення захисників "Азовсталі" в Україну

8 липня 2023 року стало відомо про те, що в Україну повертаються п'ятеро командирів "Азова": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

"Азовці" були звільнені з російського полону у вересні 2022 року і перебували в Туреччині на умовах обміну.

Інформація про повернення захисників "Азовсталі" викликала бурхливу реакцію з боку Кремля. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заявивши, що країну-агресора ніхто не повідомив про те, що "азовці" повернуться в Україну.

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