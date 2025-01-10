Повернення із СЗЧ: в ДБР розкрили, скільки військових поновили на службі

4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі.

Після прийняття відповідного закону до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що з них 4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

"Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року", - заявили в бюро.

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В ДБР нагадали, що згідно з законом, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися до своїх побратимів та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

Згідно закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується. Їм поновлюють виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою. Окрім того, командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.

9 січня Верховна Рада продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати 3 доби для відновлення його на службі, як це і було попередні 2 місяці.

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