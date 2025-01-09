В парламенті кажуть, що більше не буде продовження цього терміну.

До 1 березня 2025 року продовжено термін повернення до військової частини після самовільного залишення частини (СЗЧ) фактично без наслідків.

Про це повідомила народний депутат України Соломія Бобровська у Facebook.

"Верховна Рада продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати 3 доби для відновлення його на службі, як це і було попередні 2 місяці", - написала вона. За її словами, це передбачено законопроектом 12076, який сьогодні парламент ухвалив як закон.

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При цьому Бобровська наголошує, що всі ті, хто думає що буде ще раз продовження терміну дії законопроекту, мають розуміти, що "цього не буде".

"Як і наймовірніше, повернеться криміналізація за здійснення першого СЗЧ", - зазначила вона.

Що ще відомо про повернення на службу після СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини або дезертирства.

Йдеться про Закон про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстраційний №12095), який було узвалено парламентом 21 листопада.

Раніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян зазначала, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року після самовільного залишення частини (СЗЧ), будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями.

Вона зазначила, що поновлення з усіма соціальними гарантіями стосується тільки військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували.

За її словами, ухваленим парламентом України законом передбачено повернутися до 1 січня 2025 року до частин і продовжити службу "без докорів сумління й без конфлікту із законодавством". Вона додала, що було розроблено спеціальний алгоритм, щоб військові в найближчий місяць повернулися на службу для захисту України, а не несли кримінальну відповідальність.

Сапьян поділилася, що керівник військової частини не пізніше трьох діб з дня прибуття військовослужбовця до військової частини або місця проходження служби має продовжити контракт, відновити повну виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Також такому військовослужбовцю поновлюють всі пільги, які передбачені державою.

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