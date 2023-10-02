З початку роботи цього альтернативного маршруту фрахт в українських морських портах здешевшав на 30-40%.

Тимчасовим зерновим коридором почали заходити приблизно в 10 разів більші кораблі, ніж тиждень-півтора тому.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, зазначивши, що ринок почав довіряти цьому коридору та українським військовим.

"Якщо ще тиждень-півтора назад заходили маленькі кораблі. Перший, нагадую, був взагалі на 4 тис. тонн зерна. Зараз це кораблі розміром орієнтовно в 10 разів більші. Що свідчить, що ринок акуратно, але вже почав довіряти цьому коридору і в черговий раз почав довіряти українським військовим та всім іншим, хто змогли зробити цей коридор", – сказав він.

Відео дня

Міністр повідомив, що від часу, коли пішли цим маршрутом перші судна, фрахт з Одеси, Чорноморська та Південного подешевшав на 30-40%.

"Це все рівно дуже дорого, але це вже значно дешевше, ніж пару тижнів назад. Ми очікуємо такого зниження і далі, надіючись на роботу наших військових і всіх дотичних до цього процесу людей", – зазначив Сольський.

Морський агроекспорт з України

У серпні ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, в першу чергу ті, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

В результаті 16 серпня з Одеського порту вийшло перше таке судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) , після нього - ще чотири судна.

У вересні з порту Чорноморськ вийшло ще одне судно з зерном. Ще п’ять іноземних балкерів чекали на завантаження.

У вересні новим тимчасовим коридором до портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження. Згодом одне з цих суден (Resilient Africa) вже вийшло "гуманітарним коридором" в напрямку Босфору з 3 тис. пшениці. Друге судно (балкер Aroyat) тоді завантажувалось українською пшеницею для Єгипту, після цього воно вийшло до Туреччини.

Всупереч агресії РФ з портів Великої Одеси вийшло кілька суден з продовольством

Вас також можуть зацікавити новини: