Затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання "гонорару" від чергового клієнта.

В Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки викрили схему видачі "білих квитків", яка допомагала депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації.

"Військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб", - повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, за 12 тисяч доларів "елітним ухилянтам" вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати їх з військового обліку.

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За даними слідства, допомагала підшукувати "віп-клієнтів" знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію. Детективи зафіксували, як за такою схемою "допомогли" щонайменше десятку віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

"5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів за послугу від чергового клієнта", - додали у ДБР.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону України, йдеться про інструктора управління одного з відділів Одеського РТЦК та СП, а також начальниці управління сільської ради.

За даними слідства, у серпні 2023 року, сержант, діючи за змовою із невстановленими наразі посадовцями військкомату, організував схему зняття з військового обліку громадян України призовного віку.

"З метою приховування своєї протиправної діяльності, в ролі пособниці він залучив раніше знайому начальницю управління сільської ради", - розповіли в прокуратурі.

Боротьба з ухиленням від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, у Білгород-Дністровському районі Одеської області ліквідовано масштабну схему ухилення від мобілізації. На оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.

За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я. Тоді підозри отримали навіть "клієнти", що прагнули відкосити від армії.

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